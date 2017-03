La STIB emploie de plus en plus de femmes et ne compte pas s’arrêter d’en recruter

Les femmes représentaient 9,78% des 8.300 membres du personnel de la STIB l’an dernier, contre 9,43% en 2015, 9,05% en 2014 et 6,9% en 2000. Quelque 14,5% des nouveaux collaborateurs engagés en 2016 sont des collaboratrices, a indiqué lundi la société publique bruxelloise de transports en commun, annonçant le lancement d’une nouvelle campagne de recrutement ciblée vers les candidates féminines, à l’approche de la Journée internationale des droits des femmes.

Tout en soulignant qu’elle attire chaque année davantage de femmes, la STIB considère que ces collaboratrices sont toutefois encore trop peu nombreuses au sein de l’entreprise. « A la STIB, nous ne demandons pas mieux que d’engager plus de femmes, mais pour cela, il faut qu’elles sollicitent. C’est pourquoi nous menons depuis plusieurs années des campagnes ciblées pour qu’elles voient la STIB comme un futur employeur de choix qui offre de nombreux avantages et perspectives d’évolution, mais aussi une égalité de salaire entre les hommes et les femmes« , a commenté dans ce contexte, lundi, Johan Claes, Employer Branding & Sourcing Manager à la STIB. (Belga)