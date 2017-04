La STIB donne accès à ses données à des développeurs d’applications

La société de transport public bruxellois STIB donne, de ce vendredi 28 au dimanche 30 avril, accès à ses données aux développeurs d’applications dans le cadre d’un hackathon baptisé « Hack My Ride ». Celui qui développera la meilleure app représentera la Belgique en mai lors d’un hackathon au Canada.

Les 41 développeurs participants vont travailler d’arrache-pied trois jours durant sur base des données mises à disposition par la STIB sur sa plateforme ouverte. Plus de 200 développeurs s’y sont inscrits depuis son lancement fin 2016. Ils auront pour mission de développer des apps qui faciliteraient l’utilisation du réseau de la STIB. Ils devront se concentrer sur quatre défis prioritaires: l’intégration du transport public dans la vie quotidienne digitalisée, un usage plus facile du transport public pour les personnes à mobilité réduite, une meilleure information aux passagers et des apps combinant santé et transport public. (Belga)