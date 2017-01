La station de métro Trône rebaptisée par des fans….. de Game of Thrones ! Le cliché a été posté sur la page Facebook « Brussels is boring ».

Ce n’est pas la première fois que des noms des stations de la STIB sont ainsi détournés. On se souvient, par exemple, d’une photo il y a quelques années de quelqu’un buvant une bouteille d’eau à la station… Boileau.

