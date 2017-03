La SNCB prévoit une augmentation de son offre S à Bruxelles à partir de décembre

La SNCB prévoit, dans son plan de transport 2017-2020, une augmentation de l’offre sur le réseau suburbain S dans et autour de Bruxelles, a détaillé la société ferroviaire mardi. Le futur plan de transport, qui doit encore être validé par le gouvernement fédéral, est censé entrer en vigueur en décembre 2017.

En semaine, la ligne S4 Alost-Mérode-Vilvorde circulera toute la journée entre Mérode et Vilvorde. Tous les trains de la ligne S5 Grammont-Schuman-Malines circuleront au moins jusqu’à Enghien et davantage de trains S8 seront prolongés d’Ottignies à Louvain-la-Neuve. Des trains supplémentaires seront également ajoutés tôt le matin et tard le soir. Le week-end, sept nouveaux points d’arrêts seront desservis par la ligne S5, qui ne circule pour le moment qu’en semaine: Huizingen, Beersel, Moensberg, Germoir, Evere et Haren. En matière d’infrastructures, la SNCB poursuivra la rénovation de la gare de Bruxelles-Nord et construira un nouvel espace d’accueil à Schaerbeek. Ces deux gares seront également les principales bénéficiaires de l’augmentation du nombre d’emplacements pour vélos, qui s’élèvera à 718 pour toute la Région. La rénovation complète des quais 7 à 20 de la gare de Bruxelles-Midi est également prévue. Aucun nouveau point d’arrêt ne sera créé durant la période. La station Anderlecht-Ceria devrait être opérationnelle en 2020. La SNCB a par ailleurs rappelé les difficultés d’exploitation qu’engendrerait la création d’un point d’arrêt à Schaerbeek-Verboekhoven, pourtant réclamée par les autorités locales. (Belga)