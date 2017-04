La SNCB installe 1.886 panneaux photovoltaïques sur trois de ses bâtiments à Schaerbeek

La SNCB a fait placer 1.886 panneaux photovoltaïques sur trois de ses bâtiments à Schaerbeek (le musée « Train World », un atelier d’entretien de trains et un bâtiment administratif), a annoncé vendredi l’entreprise ferroviaire.

D’une puissance totale de 518 kWc, ces panneaux permettront de produire 500.000 kWh d’électricité par an soit l’équivalent de la consommation en électricité d’environ 140 ménages. « Ces nouveaux équipements permettent de quadrupler le nombre de panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments de la SNCB », souligne cette dernière dans un communiqué. L’installation des panneaux est le fruit d’une collaboration entre la SNCB et un tiers investisseur. Concrètement, la SNCB met à disposition de la société Orka les toits de ces trois bâtiments pendant 10 ans. Orka a réalisé l’investissement et assure l’exploitation et la maintenance des trois installations. En contrepartie, la société bénéficie des certificats verts. De son côté, la SNCB bénéficie d’une l’électricité verte à des conditions intéressantes et deviendra à terme, soit après 10 ans, propriétaire de l’installation. Les panneaux photovoltaïques devraient alors encore produire de l’électricité pendant 10 à 15 années supplémentaires, précise la SNCB. L’entreprise ferroviaire ne compte pas s’arrêter là et prévoit de lancer un deuxième appel d’offre afin d’équiper le toit de panneaux photovoltaïques du poste d’entretien de Forest. Dans ce cas, l’installation devrait avoir une puissance de 1.000 kWc, soit près du double des installations à Schaerbeek. (Belga)