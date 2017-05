La rue Neuve et ses rues latérales bientôt rénovées

La rue Neuve et ses rues latérales vont être réaménagées. Le revêtement du sol sera revu avec un dallage de pavés de 15×15 cm. Des arbres et des bancs seront placés sur la place du Finistère et la rue aux Choux. Un nouvel éclairage devrait également permettre la mise en valeur de certains bâtiments. L’idée : offrir des moments de pause entre deux visites de magasins, désengorger la rue Neuve et proposer une offre complémentaire de commerces et Horeca.

Ce chantier concerne la rue Neuve, la rue Saint-Michel (jusqu’au bd Adolphe Max), la rue du Colombier, la rue du Finistère (jusqu’au bd Adolphe Max), la rue aux Choux, la rue du Pont Neuf (jusqu’au bd Adolphe Max), la rue de la Blanchisserie, la rue de Malines (jusqu’au bd Adolphe Max).

Les travaux débuteront dès ce lundi et devrait durer approximativement deux ans. La première phase des travaux durera ainsi un an et concernan des interventions en sous-sol et en façade (égouttage, électricité, gaz…). La deuxième phase, lors de la deuxième année de chantier, permettra de rénover les rues et l’éclairage.

Toutefois, les commerces seront préservés au mieux de ces travaux : le chantier sera ainsi interrompu durant les soldes et les commerces resteront accessibles durant toute la durée des travaux.

Le budget de ce chantier est de quatre millions d’euros, dont trois millions venant de Beliris et un million de la ville de Bruxelles.

Plus d’infos sur rueneuve.bruxelles.be