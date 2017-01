la nouvelle campagne de Bruxelles formation: « Rêver c’est bien…Se former c’est mieux »

Bruxelles Formation a sorti une nouvelle campagne, elle intervient peu après celle du Forem, qui avait fait polémique. Sur cette dernière, on y voyait une fillette en tablier, bigoudis dans les cheveux, gant de nettoyage et torchon au bout d’une main, produit d’entretien dans l’autre. Les mentions « Osez réaliser vos rêves… » et « Devenez auxiliaire de ménage » y étaient associées. La publicité avait alors été jugée sexiste.

Sur la campagne de Bruxelles Formation on peut y voir cette fois la mention: « Rêver c’est bien… Se former c’est mieux! ». Une réplique à la campagne du Forem ? Pas tout à fait, car Bruxelles Formation nous signale que la campagne a été réalisée avant celle du Forem.