La Région bruxelloise instaure une taxe de séjour

Le parlement bruxellois a donné vendredi son feu vert à l’instauration, l’an prochain, d’une taxe régionale sur les séjours touristiques dans la capitale dont le montant varie en fonction du lieu d’hébergement: hôtel, chez l’habitant, dans un camping. Les communes peuvent prélever des additionnels compris dans le montant de cette taxe.

A partir du 1er février prochain, cette taxe forfaitaire par nuitée s’élèvera à 4 euros par chambre et par nuit à l’hôtel, peu importe le nombre de personnes dans la chambre. Un tarif de 3 euros est prévu pour les terrains de camping et pour les lieux d’hébergement à domicile (secteur Airbnb).

Dans le budget 2017 de la région adopté vendredi, un montant de 700.000 d’euros a été inscrit comme recette régionale, et 30 millions d’euros comme recette communale via les centimes additionnels.

Ne sont pas concernés par cette taxe touristique les étudiants occupant des kots ni les personnes de passage dans des maisons de rendez-vous ou dans des maisons closes ou d’autres établissements similaires. Ces personnes ne sont pas considérés comme touristes, « dans la mesure où les premiers ont l’intention de séjourner plus de 90 jours dans leur kot d’étudiant, et dans la mesure où les seconds n’ont pas l’intention de passer la nuit entière dans lesdits établissements », a détaillé le ministre des Finances Guy Vanhengel (Open Vld).

La Région-capitale concrétise sur le terrain le transfert de la compétence du tourisme, dans le cadre de la dernière réforme de l’État et la volonté du gouvernement Vervoort de mieux agencer les fiscalités régionale et communale.

Lors du débat du projet d’ordonnance adopté vendredi, le ministre Vanhengel a souligné que la nouvelle taxation simplifiée dans la région, serait dorénavant identique à toutes les communes, ce qui signifie une importante harmonisation et transparence de la fiscalité bruxelloise pour le secteur touristique. «

La Région récolte les fruits du tourisme, mais assume les charges qui en découlent également par exemple pour la sécurité et l’aide médicale, la propreté (récolte des déchets, entretien des égouts et l’épuration des eaux usées, etc.) et le transport. Cette ordonnance vise à faire contribuer le secteur touristique dans ces charges financières, comme dans des autres villes du monde », a-t-il expliqué.

La réforme s’est faite en étroite collaboration avec le secteur hôtelier qui est déjà depuis de nombreuses années demandeur d’une harmonisation des taxes de séjours actuelles et d’une perception simplifiée. Les communes feront percevoir et encaisser leur part dans les recettes par l’administration fiscale de la Région bruxelloise. Les 19 communes ont conclu à cet effet un accord avec l’autorité régionale.

(Belga)