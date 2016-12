La Région bruxelloise instaure dès février, une taxe de séjour intégrant des additionnels communaux

Une taxe régionale sur les séjours touristiques dans la capitale, dont le montant varie en fonction du lieu d’hébergement: hôtel, chez l’habitant, dans un camping sera instaurée l’an prochain à Bruxelles. Les communes peuvent prélever des additionnels compris dans le montant de cette taxe.

A partir du 1er février prochain, cette taxe forfaitaire par nuitée s’élèvera à 4 euros par chambre et par nuit à l’hôtel, peu importe le nombre de personnes dans la chambre. Un tarif de 3 euros est prévu pour les terrains de camping et pour les lieux d’hébergement à domicile (secteur Airbnb). Dans le budget 2017 de la Région, un montant de 700.000 d’euros a été inscrit comme recette régionale, et 30 millions d’euros comme recette communale via les centimes additionnels. La Région ainsi concrétise sur le terrain le transfert de la compétence du tourisme, dans le cadre de la dernière réforme de l’État et la volonté du gouvernement Vervoort de mieux agencer les fiscalités régionale et communales. La réforme s’est faite en étroite collaboration avec le secteur hôtelier qui est déjà depuis de nombreuses années demandeur d’une harmonisation des taxes de séjours actuelles et d’une perception simplifiée. Les communes feront percevoir et encaisser leur part dans les recettes par l’administration fiscale de la Région bruxelloise. Les 19 communes ont conclu à cet effet un accord avec l’autorité régionale. (avec Belga, photo Belga)