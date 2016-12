La prison de Haren obtient son permis de construire

La Région de Bruxelles-Capitale a délivré un permis de construire pour la nouvelle prison de Haren près de trois ans après la demande, écrivent ce mercredi Het Nieuwsblad et De Standaard. La prison devrait accueillir 1.190 détenus répartis dans huit bâtiments et doit remplacer les prisons obsolètes de Forest, Saint-Gilles et Berkendael. Un permis d’environnement doit encore être accordé au projet. Le temps de construction est estimé à 32 mois et son coût s’élève à 331 millions d’euros.

Le projet crispe toujours autant. Beaucoup dénoncent le gigantisme du projet, qui prévoit l’implantation de huit entités, pour accueillir jusqu’à 1200 détenus, sur un terrain de 18 Ha, situé aux confins de la Région. La Ville de Bruxelles, notamment, n’a jamais été favorable à la présence d’une méga-prison sur son territoire. Elle juge le projet trop vaste et le site mal choisi, car trop loin du palais de justice. Les autorités bruxelloises se disent inquiètes et soutiendront les recours qui pourraient être introduits contre le projet, déclare Geoffroy Coomans de Brachène (MR), échevin de l’Urbanisme de la Ville de Bruxelles. (Avec Belga)