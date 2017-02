La police veut retrouver les propriétaires de bijoux volés entre 2011 et 2016

À la requête du Parquet de Bruxelles, la police a diffusé un avis concernant de nombreux vols à l’aide de violence qui ont été commis en Belgique et principalement dans la région bruxelloise entre 2011 et 2016. Les faits concernés sont les arrachages de chaînes et les cambriolages. Les bijoux volés étaient, par la suite, revendus. Dans le but d’identifier les propriétaires légitimes de ces objets, ceux-ci sont diffusés sur le site www.police.be.

Si vous reconnaissez un bijou ou si vous avez été victime d’un cambriolage ou d’un vol avec violence, particulièrement en région bruxelloise, entre 2011 et 2016, vous devez prendre contact avec le service VIRTUS de la police locale de la Zone Midi (ZP Midi) via l’adresse mail virtus@polbrumidi.be ou via le numéro de téléphone 02/559.80.96 entre 08h00 et 21h00. Les victimes devront fournir si possible une photographie du bijou.