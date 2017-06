La police fédérale recherche les propriétaires de nombreux bijoux volés

À la demande du Parquet de Flandre orientale, division Audenaerde, la police fédérale nous demande de publier l’avis de recherche suivant.

Le 22 mars 2016, une grande quantité de bijoux a été saisie chez un receleur à Eindhoven (Pays-Bas).

Les enquêteurs néerlandais ont orienté leurs recherches vers l’origine de ces bijoux, mais n’ont pas encore pu identifier leurs propriétaires légitimes.

Il est probable que ceux-ci proviennent également de vols dans notre pays.

Les personnes qui auraient été victimes d’un vol avant le 22 mars 2016 et qui reconnaissent leur(s) objet(s) sur les photos, peuvent prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone 055/338163 ou via l’adresse e-mail fgp.ovl.eigendommen@police.belgium.eu.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via e-mail: avisderecherche@police.belgium.eu. (photo Police fédérale)