La police fédérale met en garde contre une escroquerie au digipass

Les tentatives de vol de données bancaires via l’utilisation du digipass, cet appareil qui permet d’effectuer des paiements bancaires en ligne, sont de plus en plus fréquentes, prévient vendredi la police fédérale, qui appelle à la vigilance et à ne communiquer en aucune manière les détails des données bancaires à des étrangers.

Les auteurs se présentent souvent comme un employé d’un service ou d’une autorité publique (par exemple le service des contributions) et essayent de cette manière de se procurer les données bancaires, explique la police fédérale. Via un premier contact téléphonique, l’auteur annonce qu’un remboursement d’une somme importante sera effectué sur le compte bancaire de la victime et lui signale qu’elle sera recontactée plus tard par une autre personne pour prendre toutes les coordonnées, ce qui survient assez rapidement. La deuxième personne essaye alors de pousser à divulguer les données bancaires en demandant d’utiliser le digipass et de lui donner les différents codes, poursuit la police. De cette façon, les auteurs de cette escroquerie peuvent effectuer diverses transactions d’argent depuis le compte en banque, qui se voit alors rapidement débité. La police encourage enfin les victimes de tels actes similaires, à déposer plainte auprès des zones locales. (Belga)