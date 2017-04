La plupart des magasins Brico à Bruxelles et en Wallonie en grève pour le week-end

La plupart des enseignes du groupe Brico en Wallonie et à Bruxelles sont fermées samedi et dimanche à la suite de l’échec des négociations entre direction et syndicats cette semaine. Onze magasins sur 12 sont en grève à Bruxelles et seuls trois sont ouverts en Wallonie, a précisé la vice-présidente du Setca Myriam Delmée.

Le seul magasin ouvert à Bruxelles est celui de Zaventem. En province de Liège, trois sur cinq sont ouverts, selon la centrale des employés de la FGTB. Les autres enseignes wallonnes sont fermées.

Échec des négociations

Ce mouvement de grogne fait suite à l’échec, cette semaine, des négociations entre direction et syndicats de la chaîne de magasins de bricolage concernant le plan « Back to Growth » de la direction. Celui-ci prévoit, entre autres, des réductions salariales ainsi qu’une plus grande polyvalence et davantage de flexibilité dans le chef des travailleurs. La direction a invité les syndicats à reprendre les négociations lundi, mais la grève se poursuivra malgré tout d’ici-là, selon Myriam Delmée. « Les discussions ont débuté le 9 janvier, les travailleurs en ont ras-le-bol. Ils ont l’impression d’avoir été baladés pendant des semaines. Lundi, soit les négociations sont constructives, soit le mouvement continuera. » Le mouvement n’est pas suivi en Flandre, où les travailleurs sont moins concernés par les revendications. Le groupe Brico emploie près de 3.000 collaborateurs dans 159 magasins en Belgique. (Source Belga)