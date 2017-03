La Museum Night Fever a attiré 16.500 visiteurs samedi soir

La dixième édition de la Museum Night Fever, samedi soir à Bruxelles, a attiré 16.500 visiteurs dans les 23 musées participants, annoncent dimanche matin les organisateurs.

L’événement, qui se déroulait de 19h00 à 01h00 du matin, a permis d’enregistrer 61.000 visites des 23 musées participants par 16.500 visiteurs uniques. Trois musées participaient pour la première fois: ARGOS, la Fondation Boghossian et le MIMA, ouvert il y a un an à Molenbeek. Proportionnellement, ce sont les grands musées qui ont accueilli le plus de visiteurs – BELvue a ainsi attiré 9.800 personnes et BOZAR 9.500 -, mais de plus petits musées ont également connu un beau succès, comme Choco-Story, le Musée d’Art fantastique ou ARGOS, précisent les organisateurs. Quelque 75% des visiteurs étaient âgés de moins de 35 ans. (Belga)

REPORTAGE de Jérémy Audouard