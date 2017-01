La menace de grève des pompiers de Bruxelles écartée jusqu’au 15 février

Les actions de grève éventuelles des pompiers de Bruxelles sont suspendues jusqu’au 15 février, date où des mesures structurelles doivent être proposées pour compenser le passage de 5 à 6 hommes sur les autopompes, a indiqué le permanent SLFP Éric Labourdette, à l’issue d’une réunion en front commun jeudi matin avec la direction opérationnelle et un représentant de la secrétaire d’État en charge du SIAMU (Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale) Cécile Jodogne.

Les pompiers doivent passer de 5 à 6 hommes sur les autopompes pour travailler en binômes par mesure de sécurité. L’entrée en vigueur de cet arrêté royal a été avancée pour la Région bruxelloise du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2017. Les syndicats ont déposé en front commun un préavis de grève pour dénoncer le manque d’effectifs.

« La direction a reconnu qu’il n’y avait pas assez de pompiers« , a expliqué Éric Labourdette. « On a accepté de monter à 6 hommes, mais la direction s’est engagée à proposer le 15 février des mesures structurelles, c’est-à-dire fermer un poste ou supprimer certains véhicules. On ne voulait pas que le manque de personnel ne retombe sur les pompiers eux-mêmes. On pense pouvoir assumer cette période d’essai jusque février, surtout qu’il y a peu de demandes de congés en hiver.

» Les pompiers demandent par ailleurs à augmenter dès à présent le nombre de pompiers qui entrent en formation en 2017. « Aucun pompier n’entrera en service opérationnel avant mars 2018 et on a une trentaine de départs en 2017 », explique Éric Labourdette. « L’entrée en service d’une cinquantaine de pompiers en mars 2018 est pour nous insuffisante. » Concernant la rénovation annoncée en 2017 par Cécile Jodogne de 5 des 8 casernes de Bruxelles pour un budget d’1,5 million d’euros, Éric Labourdette se dit prudent. « J’attends de voir les travaux se réaliser. Benoît Cerexhe avait annoncé un plan Marshall pour rénover les casernes de Bruxelles. Seule celle d’Anderlecht avait à l’époque était rénovée et elle pose à nouveau des problèmes aujourd’hui. » Les casernes concernées sont celles de l’Héliport, d’Anderlecht, de l’UCL, de la VUB, et d’Uccle (Chênaie). (Belga)