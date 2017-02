Le tribunal a rendu sa décision dans l’affaire qui opposait l’entreprise de presse Mass Transit Media, éditrice du journal gratuit Metro, et le mouvement citoyen Tout Autre Chose, et a donné raison à ce dernier. Le litige entre les deux parties concernait la publication, le 7 mars 2016, d’un « faux » journal Metro par le collectif Tout Autre Chose, dans lequel il dénonçait les nouvelles mesures prises par le gouvernement fédéral pour le chemin de fer belge.

La justice a débouté Mass Transit Media, dans sa décision datée du 7 février dernier et communiquée aux parties concernées lundi. Le juge a estimé que le demandeur, l’entreprise de presse Mass Transit Media, n’apportait pas la preuve qu’elle avait subi un préjudice suite à la publication d’un « faux » journal Metro. Le matin du 7 mars 2016, des militants de Tout Autre Chose avaient distribué un journal ressemblant fortement au journal Metro, ce quotidien disponible gratuitement dans des kiosques situés dans les gares et les stations de métro en Belgique, édité par Mass Transit Media. Ils y dénonçaient toute une série de problèmes qui touchent le rail belge, pointant la SNCB et le gouvernement fédéral. Dans cette publication, le collectif critiquait plus précisément le « plan Galant », proposé par celle qui était alors ministre de la mobilité, Jacqueline Galant.