Brussels Airport: le personnel de Swissport a repris le travail, des perturbations attendues ce mercredi

Le personnel du bagagiste Swissport, qui était en arrêt de travail depuis mardi matin, a repris du service mercredi en matinée, ont confirmé les syndicats et l’aéroport national.

Compte tenu du retard à compenser, les passagers doivent encore s’attendre à des retards voire des annulations de vols dans le courant de la journée de mercredi. « Nous maintenons le conseil de voyager autant que possible avec un bagage à main« , explique Nathalie Van Impe, porte-parole de Brussels Airport. Même constat du côté de Brussels Airlines.

Swissport baggage handlers are resuming work. Delays and disruptions in baggage delivery are still to be expected today.

— Brussels Airport (@BrusselsAirport) 23 août 2017