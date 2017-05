La fusion entre l’UCL et l’Université Saint-Louis est officielle

L’Université Catholique de Louvain (UCL) et l’Université Saint-Louis-Bruxelles (USL-B) viennent de confirmer leur fusion. Tant le conseil d’administration de l’UCL (90% des voix favorables) que l’assemblée générale de l’USL-B (90% des voix favorables) ont voté en faveur de ce projet de fusion.

Les deux universités espèrent ainsi mettre en place une université plus présente à l’international ainsi qu’à Bruxelles et en Wallonie. « Un geste fort pour une offre coordonnée pour les étudiants et les chercheurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles », se félicitent conjointement Vincent Blondel et Pierre Jadoul, recteurs des deux universités.

La mise en oeuvre du projet sera expliquée en détails lors d’une conférence de presse, ce vendredi.