La fusion d’Hydrobru et de Vivaqua a pris du plomb communautaire dans l’aile

La commission de l’environnement du parlement bruxellois a donné jeudi, en début d’après-midi son feu vert à une proposition d’ordonnance visant la fusion des intercommunales de l’eau Vivaqua (surtout production et distribution) et Hydrobru (surtout égouttage et épuration).

Le vote en séance plénière, vendredi est compromis : le parlement flamand a l’intention d’intenter une action en conflit d’intérêt dans les prochaines heures pour suspendre le processus parlementaire en cours. Il s’agit du premier conflit du genre depuis la scission de l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Au centre de ce conflit naissant : la situation financière peu florissante d’Hydrobru qui n’associe que les 19 communes bruxelloises à laquelle nombre des 15 communes flamandes présentes aux côtés de leurs homologues bruxelloises dans Vivaqua ne veulent être associées. Onze de ces communes de la périphérie voudraient sortir de Vivaqua mais ce souhait n’a pu se concrétiser jusqu’ici en raison d’un désaccord sur les modalités notamment financières de la sortie.

Le différend ne porte pas sur le principe lui-même de la fusion entre les deux intercommunales. Entre majorité et opposition, le seul désaccord de fond porte sur l’effet rétroactif ou non de la mesure. Au cours du débat en commission, Liesbet Dhaene (N-VA) a tenté d’obtenir par voie d’amendement, l’intégration d’une série de dispositions de nature commerciale sur les modalités de sortie de Vivaqua pour les communes. Ce texte a été rejeté à l’unanimité des membres (y compris flamands) de la commission hormis Annemie Maes (Groen-opposition) qui s’est abstenue.

Ce rejet a eu un écho au parlement flamand dont l’agenda a été modifié pour intenter une action en conflit d’intérêt, ce jeudi encore. Cette démarche aura pour effet de suspendre la procédure d’adoption de l’ordonnance durant 60 jours et reporter quasi de facto la possibilité d’une fusion jusqu’en 2018 au moins.

