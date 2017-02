La fréquentation des cinémas belges est en baisse

Les salles de cinéma belges ont accueilli quelque 19,4 millions de visiteurs en 2016, contre plus de 21 millions l’année prédédente, ont annoncé mardi lors d’une conférence de presse la Fédération des cinémas de Belgique (FCB), l’ASBL Cinedata et l’association des ditributeurs de films (ABDF). La fréquentation a ainsi reculé de 8 pc l’an dernier, alors qu’elle avait augmenté de 3,5 pc en 2015. Quant au chiffre d’affaires, il a chuté de 5,83 pc pour s’établir à 148,2 millions d’euros.

De manière générale, les films locaux et internationaux ont rencontré moins de succès. « Le secteur du cinéma a connu des 2e et 3e trimestres difficiles, mais (…) nous voyons une légère reprise au cours des dernières semaines de 2016. (…) Pendant les premières semaines de 2017, cette tendance se poursuit« , explique Thierry Laermans, sécrétaire de la FCB. Les chiffres relativement décevants de 2016 s’expliquent en partie par les différents événements sportifs qui se sont déroulés durant l’été (Euro de Football en France, Jeux Olympiques à Rio,…), estiment la FCB, Cinedata et l’ABDF. Les attentats qui ont touché la Belgique ont également eu un impact sur le secteur, ont par ailleurs reconnu les instances, qui ne se sont cependant pas focalisées sur ce facteur étant donné qu’il a touché l’économie dans son ensemble et pas uniquement le monde du cinéma. (Belga)