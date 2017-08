La formation des militaires en rue va évoluer

Cela fait déjà un bon nombre de mois, que les habitants de Bruxelles doivent s’habituer à la présence des militaires dans les rues. Aujourd’hui, la Défense veut améliorer la formation des militaires pour qu’ils soient plus mobiles et plus efficaces sur le terrain.

Vendredi, deux d’entre eux ont été la cible d’une attaque considérée comme terroriste, mais la décision de la nouvelle formation a été prise avant est n’est pas liée à l’attaque nous explique-t-on.

Les militaires dans les rues, vous êtes POUR ou CONTRE ?

Reportage de Catarina Letor et Frédéric De Henau