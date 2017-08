Chaos à Bruxelles après la fermeture du tunnel Léopold II

« A la suite d’une intervention d’entretien prolongée, le tunnel Léopold II reste provisoirement fermé dans les deux directions. On travaille à une réouverture du tunnel le plus rapidement possible« , a tweeté jeudi matin Mobiris, le centre de trafic de Bruxelles Mobilité. #TunnelBru, Suite à une intervention d’entretien prolongée, le tunnel Léopold II reste provisoirement fermé dans les deux directions.1/2 — Mob Iris (@MobirisNLFR) 24 août 2017

La circulation se faisait au ralenti jeudi matin dans le tunnel Loi direction Centre ainsi que du tunnel Botanique au tunnel Rogier et dans le tunnel Rogier direction Basilique.

Des travaux étaient prévus dans le tunnel Léopold II durant la nuit de mercredi à jeudi. Cependant, « un problème est survenu avec les transformateurs. Il a été résolu, mais un problème de communication avec les ventilateurs est alors apparu« , a expliqué une porte-parole de Bruxelles Mobilité.

On ignore encore quand le tunnel Léopold II sera à nouveau accessible.

Les transports publics subissent également des difficultés. Au sein de la société de transport bruxelloise, la Stib, les lignes de tram 19 et les bus 13, 14, 20, 49, 61, 86, 87 et 89 dans le quartier Simonis et Ribaucourt subissent des retards allant jusqu’à 30 minutes. Chez l’opérateur flamand De Lijn, les bus 212, 213, 214 et 355 ne circulent pas entre Simonis et Bruxelles Nord.

Belga/Photo: Marie Berkvens (BX1)