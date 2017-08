La demande de libération de Loup Bureau rejetée par les autorités turques

Une demande de libération du journaliste français Loup Bureau a été rejetée par les autorités turques, ont indiqué vendredi ses avocats, Martin Pradel et Rusen Aytac, sur Twitter.

Loup Bureau, qui a notamment collaboré avec la chaîne française TV5 Monde et est encore étudiant en journalisme à l’Ihecs à Bruxelles, a été interpellé fin juillet au poste-frontière de Habur entre l’Irak et la Turquie. Il a ensuite été incarcéré par les autorités locales qui le soupçonnent d’activités « terroristes » en lien avec des combattants kurdes de Syrie. « Nous venons d’apprendre le rejet de la demande de libération déposée au nom de Loup Bureau. C’est un combat. Il continue », a déclaré vendredi soir Me Martin Pradel.

Nous venons d'apprendre le rejet de la demande de liberation déposée au nom de #LoupBureau.

C'est un combat. Il continue.

✊🏼#FreeLoupTurkey pic.twitter.com/y3embqPwVq — Martin PRADEL (@MartinPradel) August 25, 2017

Les conditions de détention du jeune homme ont également été modifiées. « Loup Bureau a été affecté aujourd’hui dans une autre cellule, sans aucune raison. Désormais privé de TV, sa seule compagnie », a indiqué Me Aytac.

LoupBureau a été affecté auj dans une autre cellule,sans aucune raison.Désormais privé deTV,sa seule compagnie #Freeloupturkey @MartinPradel — Rusen Aytac (@Rusen_Aytac) August 25, 2017

La Belgique accompagne les démarches françaises en vue d’obtenir la libération de ce journaliste, a indiqué plus tôt vendredi le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, à l’issue d’un entretien avec le père du jeune homme, Loïc Bureau.

Belga, photo Comité de soutien Loup Bureau