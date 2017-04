La date estimée de la pension, plainte principale pour le médiateur en 2016

Le médiateur des pensions a reçu des plaintes de 1.540 pensionnés et futurs pensionnés l’an dernier, soit une hausse par rapport à 2015 (1.428) et un niveau équivalent à 2014 (1.541), a-t-il indiqué vendredi lors de la présentation à la presse de son rapport annuel. 1.103 ont été déclarées recevables, et la moitié de celles-ci ont été signalées fondées au terme de leur analyse. Pour neuf cas sur dix, la procédure de médiation qui a suivi a abouti à un résultat positif pour le pensionné.

Les trois plaintes les plus fréquentes concernaient la « date P » (soit la date la plus proche de la pension, les conditions d’octroi et les éléments du calcul), les délais de traitement et la GRAPA (allocation sociale destinée aux personnes de 65 ans au moins). Le rapport annuel de l’ombudsman a été remis officiellement vendredi au ministre fédéral des Pensions, Daniel Bacquelaine. « C’est un instrument très précieux et une source d’informations importante pour mon cabinet. Il permet de recalibrer les politiques publiques et soutient la robustesse du système démocratique », a souligné le ministre libéral. Le médiateur pointe par ailleurs l’évolution des plaintes qui deviennent plus complexes et pointues. « Les citoyens sont de plus en plus informés et connaissent les textes », a estimé Jean-Marie Hannesse du service de médiation. « Ça veut dire que l’information circule, conformément à notre objectif d’apporter de la clarté au système complexe des pensions », a surenchéri M. Bacquelaine. L’an dernier, la fusion entre l’Office national des pensions (ONP) et le Service des pensions du secteur public (SdPSP) pour devenir le Service fédéral des pensions (SFP) a permis de grandes avancées, comme les améliorations apportées au paiement des pensions du secteur public en Belgique et à l’étranger ou encore le meilleur échange de données internes aux deux anciennes structures, souligne à titre d’exemples le médiateur. D’autres progrès sont en cours. « Par exemple, l’ajout d’un commentaire d’une ligne dans une estimation avertissant les intéressés du fait que l’estimation ne vaut que pour le régime concerné, et donc que la date P n’est pas ipso facto la même dans les autres régimes de pension, permet d’éviter de grandes déconvenues », note l’ombudsman dans son rapport. En 20 ans, le service de médiation des pensions a traité 30.000 plaintes. « Le texte fondateur du service date du 27 avril 1997. Il serait peut-être temps de le soumettre à petit ‘refresh' », a en outre proposé Jean-Marie Hannesse à l’adresse du ministre. Enfin, plus d’un million de personnes (4,2 millions de visites) se sont rendues sur le site mypension.be, où l’on peut consulter ses pensions légale et complémentaire. « L’intérêt des citoyens grandit, même parmi ceux qui ne sont pas encore en âge d’être pensionnés », a précisé M. Hannesse. Toute personne ayant une plainte à formuler peut s’adresser au médiateur par mail (plainte@mediateurpensions.be) ou par téléphone (02/274.19.90). (Belga)