La Croix-Rouge fait à nouveau disparaître les A, B et O pour inciter aux dons de sang

Vous vous en souvenez peut-être, l’an dernier des tas d’enseigne avait enlevé les A, B et O de leur nom. « Brussels Airport » est devenu par exemple » russels irp rt ». Il s’agissait en réalité d’une campagne de la Croix-Rouge pour sensibiliser au don de sang. Cette année, la Croix-Rouge de Belgique lance du 12 au 19 juin prochains la 2e édition de sa campagne « missing type« , qui enlève les lettres A, B et O des noms d’enseignes, organisations, institutions ou même de personnalités.

Chaque seconde, trois personnes sont transfusées dans le monde, rappelle la Croix-Rouge. Avec sa campagne, elle souhaite que chacun comprenne l’importance des groupes sanguins et qu’un don de sang peut sauver des vies. Le mois de juin a été choisi afin de gonfler les stocks en prévision des vacances d’été, une période traditionnellement plus difficile en termes de prélèvement. La campagne sera également l’occasion de mettre en évidence la Journée internationale du donneur de sang, organisée le 14 juin. Plus d’une cinquantaine de partenaires se sont déjà joints à l’initiative, précise la Croix-Rouge. Il s’agit d’entreprises, d’institutions, d’organisations ou même de personnalités. Organisée par la Croix-Rouge francophone, la campagne se centre essentiellement sur la Wallonie et Bruxelles mais « il y aura quand même des répercussions en Flandre ». Le 17 juin, l’ensemble de centres de prélèvement de la Croix-Rouge de Belgique seront ouverts. (avec Belga)