La commune de Saint-Josse trouve un nouveau toit pour son administration

La collège échevinal de la commune de Saint-Josse a donné son feu vert mercredi à l’acquisition d’un complexe immobilier de 5.000 m2 situé à l’angle de la Rue Royale et de la rue Saint-François, et propriété des Rotterdamse Verzekering Societeiten (RVS), pour y héberger son administration, a annoncé mercredi le bourgmestre de la commune Emir Kir (PS).

De style fonctionnaliste, ce bâtiment remarquable sur le plan patrimonial ne nécessite pas de travaux de transformation. Il propose à la fois les espaces de bureaux et de réunion dont l’administration de la commune, actuellement à l’étroit du côté de l’avenue de l’Astronomie, a indiqué le bourgmestre interrogé à ce sujet par l’agence Belga. Pour le surplus, la commune pourra également y regrouper ses services techniques. Le personnel y bénéficiera d’une cuisine et d’un réfectoire dont il est actuellement privé par la force des choses. Sur le plan financier, la commune confrontée à la nécessité d’étendre son offre de services pour faire face à l’explosion démographique, a sollicité dans ce sens le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales. L’immeuble sera acquis pour un peu plus de 5 millions d’euros, pris en charge par le dit Fonds à hauteur de près de 4,583 millions d’euros. La commune déboursera le solde (un peu plus de 417.000 euros). Selon Emir Kir, le montant de la transaction correspond à celui de l’évaluation du Comité d’acquisition de la Région. La promesse de vente a été formulée le 29 mai dernier. La passation de l’acte est fixée au 30 septembre prochain. « Sur le plan territorial, il importe de montrer que la population de la zone de la commune située entre le Botanique et la gare du Nord compte beaucoup à nos yeux », a commenté le bourgmestre, se réjouissant de la décision prise mercredi. (Belga)