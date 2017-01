La commune de Molenbeek réclame la révision du financement de la zone de police

Le conseil communal de Molenbeek-Saint-Jean a approuvé mercredi soir à l’unanimité une motion du conseiller Jef Van Damme (sp.a) qui demande aux gouvernements fédéral et bruxellois de revoir la dotation accordée à la zone de police Bruxelles-Ouest dont la commune fait partie.

Depuis 2001, une norme élaborée par la KULeuven régit le financement des zones de police en Belgique sur base d’une série de critères. La zone de Bruxelles-Ouest, dont font partie Molenbeek, Jette, Ganshoren, Koekelberg et Berchem-Sainte-Agathe, s’estime discriminée par rapport aux cinq autres zones bruxelloises et même aux autres zones belges. La dotation fédérale moyenne s’élève à 96 euros par habitant contre seulement 60 euros pour Bruxelles-Ouest. Depuis 2013, elle n’a augmenté que de 0,54% alors que la dotation communale a crû de 4,38% malgré les difficultés financières des communes de la zone. Quant à la dotation régionale, elle s’élevait en 2016 à 4,9 millions d’euros, ce qui en fait la zone la moins financée de la Région, selon la motion. Le conseil communal demande donc la révision de la « norme KUL » -une demande que le ministre de l’Intérieur a refusé jusqu’à présent, invoquant notamment les efforts fournis dans le cadre du plan Canal- et une adaptation à la « nouvelle réalité ». L’un des critères retenus actuellement est la part de la population âgée de plus de 65 ans. La commune souhaite que soit également prise en compte la part de 0-18 ans. La commune réclame également une solution pour combler le déficit de 120 agents par rapport au cadre. (Belga)