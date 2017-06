Le trafic ferroviaire est à nouveau possible entre Bruxelles et Anvers. Deux voies sur quatre ont été dégagées et rouvertes à la circulation entre Malines et Kontich, indique Infrabel jeudi en début d’après-midi. Un accident de personne survenu à Duffel avait perturbé la situation sur le rail à la mi-journée.

Quelque 140 personnes se trouvaient à bord du train concerné, elles ont toutes été évacuées.

(Belga)