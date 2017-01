La circulation des Thalys à l’arrêt à la suite d’un incendie déclaré dans la motrice d’un train à hauteur d’Antoing

Un incendie s’est déclaré vendredi en début d’après-midi dans un Thalys reliant Bruxelles et Paris. Le feu s’est déclaré au niveau de la machine de traction du train, qui s’est arrêté à Rumes, près de Tournai.

Les services de secours de Tournai ont été alertés vendredi, vers 13h20, qu’un incendie s’était déclaré dans la machine de traction d’un Thalys faisant la liaison entre Bruxelles et Paris. Le train, qui relie les deux capitales en moins d’une heure, s’est arrêté à hauteur de la rue de l’Aventure à Rumes. Cette entité, près de Tournai, se situe à proximité de la frontière franco-belge. Trois véhicules d’intervention, dont une autopompe, ont été dépêchés sur les lieux. Selon les premières informations émanant du central téléphonique des pompiers de Tournai, il n’y aurait pas de blessé. Dans un souci de sécurité, la circulation des TGV dans les deux sens a été interrompue. On ignore pour l’instant les causes de cet incendie. (Belga)