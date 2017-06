La circulation des métros rétablie, la gare Centrale pas encore desservie par le train

La circulation des bus et des métros se déroule normalement mercredi matin, indique la Stib sur son compte Twitter. L’arrêt de la gare Centrale est desservi par le métro, mais les trains ne s’y arrêtent toujours pas « sur ordre de police », fait savoir la SNCB sur le réseau social. Le trafic ferroviaire reste perturbé dans la capitale.

Les trains ont recommencé à circuler sur la jonction Nord-Midi pendant la nuit, mais sans s’arrêter à la gare Centrale, théâtre plus tôt dans la soirée, vers 20h45, d’un « acte terroriste » qui a vu un homme provoquer une « petite explosion » au sein de la gare avant d’être abattu par des militaires. L’évènement avait entraîné l’évacuation de la gare et des environs, et la mise en place d’un large périmètre de sécurité, alors que le service de déminage de la Défense descendait sur les lieux.

L’opérateur ferroviaire stipule que les titulaires d’un titre de transport SNCB peuvent emprunter gratuitement le réseau de la Stib. La société de transport en commun bruxelloise signale quant à elle qu’une action syndicale est en cours dans un de ses dépôts. Aucun tram 51 ne circule, tandis que le trafic des lignes 81 et 97 est fortement perturbé. (Belga)