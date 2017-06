La chaîne bruxelloise de restauration rapide Exki quitte New York

Alors qu’un troisième restaurant devait ouvrir dans les prochains mois dans les rues de New York, la chaîne de restauration rapide Exki a décidé d’arrêter ses activités dans la Big Apple, explique le quotidien L’Echo. Le groupe ferme donc ses deux restaurans existants à New York. Les dirigeants espéraient pourtant ouvrir une cinquantaine d’établissements, à l’image de ce que réalise la chaîne Le Pain Quotidien, qui a ouvert 44 magasins à Manhattan.

Selon le co-créateur de la chaîne Frédéric Rouvez, interrogé par L’Echo, cette déception est notamment due au fait que le marché de la restauration saine n’était finalement pas si porteur aux États-Unis. « Les fournisseurs locaux ne répondaient pas au cahier des charges : on trouvait dans leurs produits des édulcorants et quand on leur faisait part de notre étonnement, ils nous répondaient : ‘C’est comme ça qu’on fait ici' », explique-t-il.

Exki a donc décidé de quitter New York et compte désormais se concentrer sur ses activités en Europe. La chaîne dispose aujourd’hui de 88 restaurants, dont 46 à l’étranger, et a ouvert neuf établissements sur cette dernière année. Exki compte également près de 1.250 collaborateurs et espère désormais poursuivre ses bénéfices avec ce recentrage en Europe, qui passera notamment par des restaurants en Allemagne, aux Pays-Bas, en France et, si l’appel d’offres est remporté, à l’aéroport de Barcelone. (Gr.I., photo Belga/Jonas Hamers)