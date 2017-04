La capitale devrait compter 100 à 150 bornes de recharge d’électricité d’ici 2019

L’ex-coureur kasakh Alexandre Vinokourov et le Russe Alexandr Kolobnev comparaîtront le 15 mai devant la chambre du conseil de Liège, qui aura à se prononcer sur un éventuel renvoi en correctionnelle, rapportent samedi Le Soir et Sud Presse. Les deux anciens cyclistes sont … lire plus

Belga