La campagne présidentielle française s’invite à Bruxelles…et ne fait pas que des heureux

Jour J-10 pour le 1er tour des élections présidentielles françaises qui se jouera certainement au cordeau entre 4 ou 5 des 11 candidats et candidates. Une campagne très particulière qui se joue également à l’étranger. Car s’ils ne sont évidemment pas tous sur les listes des électeurs, 62 000 Français vivent à Bruxelles. Une portion non négligeable donc. Et non négligée; car les antennes belges des candidats sont actives. Très actives même sur les marchés et de porte à porte au point parfois d’en agacer certains. Il faut dire que le Consulat général de France à Bruxelles a fourni les listes électorales (noms et adresses) aux partis. Ce qui est parfaitement légal.