La Bruxelloise Blanche chante à l’Eurovision : voici ses principaux concurrents

Ce samedi, la chanteuse bruxelloise Ellie Delvaux, alias Blanche, se produira à Kiev, en Ukraine, à l’occasion de la finale du 62e Concours Eurovision de la Chanson. Qualifiée de justesse en demi-finales, la jeune femme de 17 ans, repérée dans la cinquième saison de The Voice, espère réaliser une performance de choix pour atteindre le Top 10 final.

Et selon les sociétés de paris, qui proposent de pronostiquer le résultat final du Concours, Blanche a de bonnes chances de finir tout proche du podium. Selon les bookmakers anglais, habitués de l’Eurovision, la chanteuse bruxelloise pourrait terminer quatrième, comme Loïc Nottet voici deux ans !

Avant de songer à un éventuel Top 5, évoquons d’abord les principaux concurrents de Blanche. Car plusieurs favoris sortent du lot selon les spécialistes du Concours Eurovision de la chanson.

L’Italie, tout d’abord, pourrait réussir un retour triomphal sur le podium grâce à Francesco Gabbani, dont la chanson « Occidentali’s Karma » fait un véritable tabac dans les coulisses, dit-on du côté de Kiev. L’homme est d’ailleurs devenu une star en 2016 grâce à sa participation au très populaire Festival de Sanremo.

Le Portugal apparaît également comme un favori redoutable : Salvador Sobral. Cet auteur-compositeur-interprète est inspiré de nombreux styles de musique au fil de sa jeune carrière, et propose une chanson « Amar pelos dois », très douce, comme une ballade…

Toujours candidat au podium, le candidat de la Bulgarie Kristian Kostov, avec son titre « Beautiful Mess », a également fait mouche avec son tube pop. L’ancien candidat de X Factor en Bulgarie n’a que 17 ans et vient de Russie.

Habituel candidat à la victoire, la Suède apparaît encore une fois parmi les outsiders, cette fois avec Robin Bengtsson. Le chanteur qui avait terminé troisième de « Idol » (La Nouvelle Star) en 2008 avait déjà représenté la Suède en 2016, échouant à la cinquième place. Sa chanson plus entraînante « I Can’t Go On », risque de faire bouger.

On croise désormais les doigts pour Blanche qui reste tout de même la troisième artiste de l’Eurovision la plus écoutée sur Spotify sur ces deux dernières semaines !