Vers un apaisement à Crainhem ?

La collaboration entre la bourgmestre de Crainhem Dorothée Cardon de Lichtbuer et l’administration communale s’est sensiblement améliorée après quelques bonnes discussions, a indiqué mercredi l’actuelle bourgmestre de cette commune à facilités contre laquelle une majorité de conseillers communaux avaient adopté à la fin du mois de mars une motion lui demandant de faire un pas de côté durant une période minimale de cinq mois en raison du conflit qui l’opposait à l’administration, ce que Mme Cardon de Lichtbuer avait refusé.

« Après le dernier conseil communal, j’ai mené quelques discussions avec la direction de l’administration communale. Pour ma part, j’ai promis de tenir compte de leurs remarques et je crois qu’ils me comprennent à présent également mieux », a expliqué la bourgmestre. La question de savoir si la hache de guerre est également enterrée avec le secrétaire communal aura une réponse le 2 mai, si celui-ci reprend le travail après deux mois d’arrêt pour maladie. « Dans le passé, nous avons suivi une procédure de conciliation chez le gouverneur qui nous a entendus tous deux. Je suis disposée à poursuivre cette conciliation, si nécessaire », a ajouté Mme Caron de Lichtbuer.

Le conflit avec les échevins du collège sur la répartition des compétences n’est quant à lui pas encore résolu. La majorité francophone de Crainhem est composée de trois partis. Au collège échevinal, le cdH est représenté par Dorothee Cardon de Lichtbuer, DéFi par la bourgmestre sortante Veronique Caprasse et Arnold d’Oreye de Lantremange, et le MR par Olivier Joris et Elisabeth de Foestraets-d’Ursel. Au début de la législature, il avait été convenu que Véronique Caprasse cède le relais à Dorothée Cardon de Lichtbuer après trois ans. Cependant, aucun accord n’ayant pu être trouvé sur la répartition des compétences scabinales, Mme Cardon de Lichtbuer ne dispose d’aucune autre compétence que celle censée lui revenir de droit en tant que bourgmestre. Elle revendique en plus celles de la prévention et de la communication que les échevins refusent de lui céder. (Belga)