Dès le 8 mars, un nouvel événement culturel démarrera à Bruxelles. La Belle Hip Hop, c’est du rap, du graff, de la danse, du cinéma et ce sera 100% féminin. 8 lieux, 8 rendez-vous et des artistes venant de 8 pays dont les Etats-Unis, la France et bien sûr la Belgique. La Belle Hip Hop commencera par une soirée concert à la Rotonde du Botanique. Plus de détails à suivre sur la page Facebook de l’événement.