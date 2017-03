La Belgique parmi les champions européens de la surpopulation carcérale

La Belgique était le quatrième pays comptant la surpopulation carcérale la plus importante en 2015, avec 127 prisonniers pour 100 places disponibles, selon les statistiques présentées mardi par l’Institut de Criminologie et de droit criminel de Lausanne (Suisse) pour le Conseil de l’Europe. La Belgique n’était devancée que par l’Ancienne République yougoslave de Macédoine (138 prisonniers pour 100 places disponibles), l’Espagne (133) et la Hongrie (129).

Au 1er septembre 2015, la Belgique faisait également partie des pays européens affichant le plus haut taux de prisonniers étrangers avec 40%, derrière la Suisse (71%), la Grèce (54%), l’Autriche (53%) et l’Espagne (44%). Le taux belge de suicide pour 10.000 personnes incarcérées atteignait par ailleurs 13,6 en 2015, soit près du double de la moyenne européenne (7,2). La proportion la plus importante a été observée à Chypre (44,1). Plus généralement, le nombre de personnes incarcérées dans les établissements pénitentiaires européens a baissé de 6,8% entre 2014 et 2015, atteignant 1.404.398 personnes (115,7 prisonniers pour 100.000 habitants). Mais la surpopulation carcérale reste un problème important, ajoute l’Institut de Criminologie et de droit criminel de Lausanne. Le phénomène concerne 15 des 45 administrations pénitentiaires analysées, contre 13 l’année précédente. Le niveau de surpopulation dans les prisons belges ne cesse cependant de diminuer, a indiqué fin janvier le ministre de la Justice Koen Geens. En novembre 2016, la surpopulation carcérale s’élevait ainsi à 9,88%, contre 10,10% l’année précédente et 24,1% en 2013, d’après les chiffres du ministre (Belga)