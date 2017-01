La Belgique bientôt confrontée à une épidémie grippale

L’état d’urgence est déclaré en France : l’épidémie de la grippe a commencé il y a déjà maintenant plus de trois semaines. Une épidémie qui rappelle celle de 2015 qui avait fait 18.000 victimes. A l’heure actuelle, on compte treize décédés dans une maison de retraite à Lyon depuis le 24 décembre. Six autres sont hospitalisés. Fin décembre, 338 cas sur 100.000 habitants avaient été enregistrés. Le bilan sera « probablement lourd », selon la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Elle a d’ailleurs demandé aux hôpitaux de reporter les opérations non urgentes pour faire de la place aux personnes atteintes de la grippe.

En Belgique, pas encore question d’épidémie

Pour ce qui est de la Belgique, selon le bulletin hebdomadaire sur la grippe, il n’est pas encore question d’épidémie. L’institut scientifique de Santé publique (ISP) signale que durant la première semaine de janvier l’activité grippale a fortement augmenté à un niveau proche du seuil épidémique de 140 consultations pour 100.000 habitants. Nous en sommes actuellement à 133. Un nombre qui ne devrait donc pas tarder à atteindre le seuil épidémique. L’ISP analyse la situation de très près : un réseau de médecin lui transmet les données grippales. Ce sont des médecins généralistes volontaires répartis sur 130 cabinets dans toute la Belgique qui enregistrent les consultations concernant la grippe et les infections aiguës des voies respiratoires. Chaque année, la grippe est surveillée à la quarantième semaine d’une année jusque la vingtième de l’année suivante.