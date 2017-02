La Belgique à l’honneur du 59e salon qui ouvre ses portes jeudi à Brussels Expo

Le salon des vacances ouvrira ses portes du jeudi 2 février au dimanche 5 février dans les Palais 3, 4 et 5 de Brussels Expo, sur 30.000 mètres carrés. Dès vendredi, le Palais 8 accueillera pour sa part la 2e édition du salon Sports Fair. Le pays mis à l’honneur cette année est la Belgique.

« Selon l’ABTO (Association of Belgian Tour Operators), un tiers des Belges amateurs de voyage prennent leurs vacances à l’intérieur de nos frontières« , indique l’organisateur FISA. Ce 59e salon des vacances propose aux visiteurs de découvrir leur propre pays sous toutes ses facettes: ses villes culturelles comme Bruxelles et Gand mais aussi Termonde, Saint-Nicolas ou Dinant, ses possibilités de randonnées pédestres et cyclistes ou encore ses enseignes gastronomiques, ses hôtels, ses ‘Bed and Breakfast’ et ses espaces spa et bien-être. Le Palais 3 sera quasi entièrement consacré à notre pays. Le Palais 4 sera dédié à la France et le Palais 5 aux destinations européennes et méditerranéennes. Pour les destinations étrangères, l’accent sera mis sur les city trips, les lunes de miel, les vacances en sac à dos et le camping.

Un total de 300 exposants pour 800 destinations est annoncé par les organisateurs. Des conditions salon sont également prévues sur certains stands. En parallèle, le salon Sports Fair ouvrira ses portes vendredi au Palais 8. Le visiteur pourra y obtenir des informations sur une cinquantaine de disciplines sportives et pourra assister à des démonstrations. Le salon des vacances sera ouvert de jeudi à dimanche de 10h00 à 18h00 (jusqu’à 20h00 vendredi). Prix d’entrée: 10 euros (5 euros en ligne). Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Le ticket donne également accès au salon Sports Fair, ouvert aux mêmes heures de vendredi à dimanche. Quelque 117.000 visiteurs avaient visité ces salons l’année dernière. (Belga)