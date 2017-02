La 1ere édition du Festival de l’Art nouveau et de l’art déco se tiendra du 11 au 26 mars

La première édition du Festival Brussels Art Nouveau & Art Deco (BANAD), qui succède à la Biennale Art Nouveau et Art Déco, aura lieu du 11 au 26 mars prochains, annoncent mercredi ses organisateurs. Le programme comportera des visites d’intérieurs Art nouveau et Art Déco, des promenades guidées à pied, en car et à vélo, des concerts, des projections, des expositions et des événements culturels.

Le week-end des 11 et 12 mars 2017, les quartiers autour des étangs d’Ixelles jusqu’à l’avenue Louise et l’avenue Franklin Roosevelt seront mis à l’honneur. On pourra notamment y visiter la maison sise au 42 rue Belle Vue, conçue par Ernest Blérot. Mais on pourra aussi découvrir le Contemporary Art Brussels (CAB), près des Etangs d’Ixelles, la Maison Aimable Delune, l’hôtel de maître situé au 123 rue de l’Arbre Bénit, le Palais du Congo et la maison Watteyne. Le Festival se concentrera les 18 et 19 mars sur Saint-Gilles, Uccle et le centre de Bruxelles avec notamment la visite de la galerie Pascal Polar à Saint-Gilles. Les 25 et 26 mars 2017, le focus sera mis sur Schaerbeek, Woluwe et les squares, avec notamment la maison construite par E. Van Lerberghe à Schaerbeek, la Résidence Insula à Woluwe-Saint-Lambert et le Résidence Palace. L’événement proposera également des activités pour les familles et des visites pour les groupes. ( Belga)