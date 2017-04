La 14e édition des Octaves de la musique se renouvelle

Les Octaves de la musique, qui visent à récompenser et faire connaître les artistes francophones musicaux s’étant illustrés durant l’année écoulée, proposeront pour leur 14e édition un tout nouveau concept. L’événement musical de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne sera en effet plus une « traditionnelle remise de prix » mais « un véritable spectacle » avec une dizaine de prestations en duo interprétées par les lauréats 2017, qui seront connus d’entrée de jeu. La soirée se déroulera le 29 mai pour la deuxième fois à la salle de la Madeleine à Bruxelles.

Habituellement organisées en mars, les Octaves de la musique arrivent plus tard cette année, car « on a voulu rompre avec le style des précédentes soirées », explique Jean-Jacques Deleeuw, président de l’événement. « Il fallait que les Octaves évoluent et aillent au-delà d’une simple cérémonie de remise des prix. Cette année, ce sera donc une soirée musicale au cours de laquelle les 17 lauréats joueront ensemble sur la scène de la Madeleine et feront des duos inédits afin de mélanger les styles musicaux de ces artistes qui font le bonheur de la Fédération wallonie-Bruxelles », précise-t-il.

Les lauréats 2017 des Octaves de la musique ont donc été annoncés en amont, lors d’une conférence de presse lundi à l’Hôtel de Ville de Bruxelles. Au total, dix-sept Octaves seront remises par des professionnels du métier: 8 musicales, 3 transversales, 5 spécifiques et une Octave d’honneur.

Dans le détail, les huit octaves musicales seront décernées cette année à :

Robbing Millions dans la catégorie pop/rock

dans la catégorie pop/rock Lorenzo Di Maio pour « Black Rainbow » dans la catégorie jazz

pour « Black Rainbow » dans la catégorie jazz Françoiz Breut pour l’album « Zoo » en chanson française

pour l’album « Zoo » en chanson française Philippe Pierlot & Ricercar Consort en musique classique

en musique classique Benjamin Glorieux et Sara Picavet – Aton’&Armide en musique contemporaine

en musique contemporaine Fabrice Lig (&King) avec « Charleroi DC » en musiques électroniques,

avec « Charleroi DC » en musiques électroniques, Caballero & Jeanjass avec « Double hélice » en musiques urbaines

avec « Double hélice » en musiques urbaines Kel Assouf pour son album « Tikounen » dans la catégorie musiques du monde.

Trois octaves transversales seront par ailleurs décernées.

Dans la catégorie album, le prix reviendra à :

Puggy pour son disque « Colours »

Dans la catégorie artiste, le prix reviendra à :

Florian Noack, jeune pianiste

Dans la catégorie concert de l’année, le prix reviendra à :

Roméo Elvis

En outre, cinq octaves spécifiques (des partenaires) seront distribuées: celle de la Fédération des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles reviendra à « La Boîte à musique« , celle de PointCulture au « Quatuor Clarias« , celle de la ministre de la Culture à « Le Ba Ya Trio« , celle de Fun Radio à « Oxoon » et enfin celle de Zinneke à Kel Assouf, déjà couronné dans la catégorie musique du monde.

L’octave d’honneur, qui récompense un artiste pour l’ensemble de sa carrière revient à :

David Linx, parolier, compositeur et chanteur de jazz. Le quinquagénaire, qui compte plus de 15 albums à son actif, s’est notamment fait remarquer avec son projet James Baldwin « A Lover’s Questions ».

La soirée des Octaves est ouverte au grand public sur simple réservation via le site http://lesoctavesdelamusique.be/. L’événement, présenté par l’animatrice de RTL-TVI Sophie Pendeville, sera par ailleurs diffusée sur toutes les télé locales de Bruxelles et de Wallonie à partir de 20h30. (avec Belga)