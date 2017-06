La 10e édition du Festival Out Loud! s’ouvre au Beursschouwburg

Pour la dixième année consécutive, le Festival Out Loud! s’ouvre ce mercredi au Beursschouwburg pour un mois de films et de concerts gratuits, dans un cadre exceptionnel, non loin de la Bourse.

Du 7 juin au 1er juillet, des films, des documentaires et des concerts seront ainsi proposés sur le toit et dans les installations du Beursschouwburg. Un apéritif et des pique-niques sont également prévus tout au long du mois de juin pour célébrer ce festival artistique alternatif.