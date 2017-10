Kris Peeters : « Quand on appelle à l’indépendance, on reste près de son peuple »

Le vice-premier ministre CD&V ne voit pas d’un très bon oeil la présence du ministre-président catalan Carles Puigdemont à Bruxelles. « Je ne veux préjuger de rien. Mais quand on appelle à l’indépendance, il vaut mieux rester près de son peuple », a-t-il estimé sur Radio 1 (VRT).

Le ministre-président catalan est arrivé lundi en Belgique où il a eu un entretien avec un avocat spécialisé dans le droit d’asile, Paul Bekaert. En Espagne, il risque une peine de 30 ans de prison pour rébellion, détournement de fonds publics et sédition. Une déclaration de sa part est attendue vers 12h30, selon certaines sources. Kris Peeters attend également le contenu de cette déclaration avant de se prononcer plus avant. « Nous devons attendre sa communication et garder la tête froide. Les prochaines heures et jours apporteront leurs éclaircissements », a-t-il dit.

De son côté, l’opposition presse le premier ministre Charles Michel de venir s’expliquer au parlement.

« Puigdemont n’a pas l’intention de se cacher » (Paul Bekaert)

Carles Puigdemont n’a pas fui l’Espagne et il n’a pas non plus l’intention de se cacher en Belgique, a déclaré mardi son conseil Paul Bekaert dans « De Ochtend » sur Radio 1 (VRT). Il a également confirmé que le leader indépendantiste catalan s’exprimerait plus tard dans la journée, sans donner plus de détails.

Lundi, Carles Puigdemont a sollicité comme conseil l’avocat belge Paul Bekaert. Ce dernier n’a pas confirmé l’information selon laquelle le président catalan destitué comptait demander l’asile politique en Belgique. « Nous gardons toutes les options ouvertes et nous étudions toutes les pistes. Nous avons le temps », a indiqué l’avocat affirmant que lui et son client avaient déjà « parlé stratégie ».

L’avocat spécialisé dans les droits de l’Homme reconnait qu’il serait difficile pour Carles Puigdemont d’obtenir l’asile en Belgique. « On peut le demander, mais l’obtenir c’est une autre affaire. » Me Bekaert a déjà par le passé demandé l’asile politique pour des Basques espagnols, mais il ne leur a jamais été accordé, a-t-il rappelé sur les ondes.

Selon le conseil de M. Puigdemont, il est encore trop tôt pour parler d’un incident diplomatique avec l’Espagne. « Pour l’instant, il ne s’agit que d’un citoyen européen se rendant à Bruxelles », affirme Me Bekaert. « Il a peut-être des intentions politiques en venant dans la capitale de l’Europe, mais il est trop tôt pour parler d’un incident diplomatique. Mais l’Espagne est très susceptible sur la question, je peux en témoigner. »

Carles Puigdemont s’exprimera dans le courant de la journée – à 12h30 selon différents médias espagnols. « Je ne sais pas ce qu’il va dire. Je suis son conseil juridique, pas son porte-parole », a commenté Me Bekaert.

Belga