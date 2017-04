Jupiler Pro League : Anderlecht bat le FC Bruges et s’isole en tête du classement

Anderlecht a battu le FC Bruges 2-0 en clôture de la 4e journée des play-offs I du championnat de Belgique de football, dimanche au Stade Constant Vanden Stock. Le Sporting s’isole en tête du classement avec 41 points, 8 de plus que Gand et 9 de plus que Bruges.

Quatre jours après leur élimination -après prolongation- face à Manchester United en quarts de finale de l’Europa League, Les Mauves prenaient l’ascendant en première mi-temps. Bien servi par Youri Tielemans, Leander Dendoncker ponctuait une belle action collective pour ouvrir le score à la 21e minute. Kara fit 2-0 à la 34e en déviant de la tête un coup de coin de Tielemans. Bruges se retrouvait réduit à dix en fin de première période. Vormer recevait une seconde carte jaune pour un tacle par derrière sur Tielemans et regagnait le vestiaire quelques minutes avant les 21 autres acteurs de ce « topper ». Anderlecht prend le large en tête du classement. Le RSCA est seul en tête avec 41 points. La Gantoise, qui a fait 1-1 contre Ostende vendredi, est 2e avec 33 points. Bruges, qui n’a toujours pas gagné en play-offs (2 nuls et 2 défaites) pointe au 3e rang avec 32 points. Charleroi, qui a battu Zulte Waregem 2-0 samedi, est 4e avec 30 points, devant le Essevee (29) et Ostende (28). La 5e des dix journées des POI aura lieu en milieu de semaine. Elle débutera mardi par Zulte Waregem – La Gantoise. Mercredi, Bruges accueillera Ostende et Anderlecht recevra Charleroi jeudi dans le duel des Sportings. (Belga)