A l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, sont organisées à Bozar une série de débats, expositions, conférences qui aborderont entre autres le thème du « fake news« , expression popularisée par Donald Trump lors de la campagne présidentielle aux Etats-Unis. Sous l’appellation Difference Day, la journée se clôturera à 18h30 par une intervention en mode vidéo-conférence du lanceur d’alerte américain, Edward Snowden.

L’évènement est organisé par la Vrije Universiteit Brussel, l’Université Libre de Bruxelles, Erasmushogeschool Brussel, BOZAR, Evens Foundation et l’institut de recherche inter-universitaire flamand en micro-électronique et nanotechnologiesimec, imec, en collaboration avec d’autres partenaires, dont l’UNESCO et le parlement européen.

Reportage – Anaïs Letiexhe et elisabeth Groutaers