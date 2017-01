En 2017, la loi relative aux jobs d’étudiants change. Finis les 50 jours autorisés, on parle à présent de 475 heures de travail autorisées sur une année. C’est plutôt une bonne nouvelle. Les étudiants peuvent désormais travailler un peu plus et de manière plus flexible.

REPORTAGE d’Alexis Gonzalez et de Yannick Vangansbeek