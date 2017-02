Jean-Louis Denis devant la cour de cassation le 15 mars prochain

Jean-Louis Denis, dit « le soumis », comparaîtra devant la cour de cassation le 15 mars prochain à 9h00, à la suite du pourvoi interjeté par le parquet fédéral contre l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 18 novembre dernier.

Cet arrêt condamne Jean-Louis Denis à une peine de 5 ans de prison pour participation aux activités d’un groupe terroriste, réformant le jugement prononcé en première instance qui condamnait l’intéressé à une peine de 10 ans de prison.

Le parquet fédéral avait décidé, en novembre dernier, de se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles qui réduit de moitié la peine prononcée en première instance à l’encontre de Jean-Louis Denis. Le parquet fédéral souhaite que cet arrêt soit cassé par la cour de cassation et qu’un nouveau procès ait lieu.

La cour d’appel de Bruxelles a suivi, en novembre dernier, la thèse des avocats de Jean-Louis Denis, Me Henri Laquay et Me Sébastien Courtoy, et a requalifié la prévention de dirigeant d’une filière terroriste en une prévention de membre d’une telle filière.

La peine prononcée à l’encontre de Jean-Louis Denis est donc passée de 10 ans à 5 ans de prison. La cour a notamment estimé qu’il n’était pas prouvé que Jean-Louis Denis avait incité des jeunes à partir faire le djihad en Syrie et que son rôle s’était cantonné à faire de la propagande djihadiste.

L’enquête à charge de Jean-Louis Denis avait débuté en avril 2013 lorsque deux élèves de l’athénée Fernand Blum à Schaerbeek, âgés de 16 ans, étaient partis en Syrie. Les deux adolescents avaient été signalés comme faisant partie de l’entourage de Jean-Louis Denis. Ils avaient notamment participé à des distributions de nourriture qu’il organisait via son association « Resto du Tawhid ».

(Belga)