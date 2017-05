Jean-Claude Juncker et Donald Tusk rencontreront Recep Erdogan jeudi à Bruxelles

Les présidents de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et du Conseil européen Donald Tusk rencontreront le président turc Recep Tayyip Erdogan jeudi prochain à Bruxelles, en marge de la réunion de l’Otan, a indiqué un porte-parole de la Commission européenne. Le même jour, les deux dirigeants doivent rencontrer le nouveau président américain, Donald Trump, et le nouveau président français, Emmanuel Macron.

La rencontre avec le président turc intervient après de vives tensions ces derniers mois entre la Turquie et l’UE. Les relations se sont tendues à partir du coup d’Etat manqué en juillet 2016 et la purge large qui a suivi dans la magistrature, l’enseignement et la presse notamment. Ces tensions ont connu un point d’orgue en avril, à l’occasion du référendum turc sur l’extension du pouvoir du président turc et le refus de plusieurs pays européens d’accueillir des meetings électoraux sur leur territoire. M. Erdogan avait été jusqu’à qualifier les Européens de « nazis ». Certaines voix se sont élevées en Europe – et notamment celle du Premier ministre belge Charles Michel – pour constater que les négociations d’adhésion de la Turquie à l’UE étaient au point mort. (Belga)