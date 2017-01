Jamais la Loterie nationale n’a payé autant de gains aux joueurs qu’en 2016

La Loterie nationale a payé quelque 865 millions d’euros aux joueurs en 2016, ce qui constitue un record absolu, et a enregistré un chiffre d’affaires de 1,183 milliard d’euros l’an dernier, a-t-elle annoncé vendredi.

Le lancement d’une nouvelle version de l’EuroMillions en septembre a joué un rôle majeur dans ce chiffre d’affaire en hausse. Le tirage européen est en effet désormais assorti en Belgique du MyBonus, avec à la clé plus de gagnants, des jackpots plus élevés et des tirages plus fréquents. Un renouvellement du Lotto est en chantier et devrait aboutir en 2018.

Les billets à gratter et les jeux instantanés en ligne ont, quant à eux, représenté 20% du chiffre d’affaires total, c’est-à-dire le meilleur résultat depuis dix ans. Enfin, les Joker+, Keno, Pick-3 et autre SCOOORE! sont bons pour 10% du 1,183 milliard d’euros. Plus de 66 millions de gagnants se sont partagé 865 millions d’euros. L’un d’eux a, à lui seul, remporté 168 millions d’euros à l’EuroMillions en octobre dernier tandis que le Lotto a fait pas moins de 39 millionnaires, soit cinq de plus qu’en 2015.

Sur l’ensemble de l’année, il y a eu 216 gagnants de gains significatifs. Par ailleurs, la rente de monopole de la Loterie a rapporté 135 millions d’euros à l’Etat.

(BELGA)

Photo: Belga